إنتر ميلان يعلن تعيين سباليتي مديرًا فنيًا للفريق

أعلن نادي إنتر ميلان عن تعيين لوشيانو سباليتي مدربا جديدا للفريق بشكل رسمي.

ستيفانو بيولي ختم الموسم مع إنتر ميلان، قبل أن تعلن الإدارة فض الارتباط بين النادي والمدرب.

لوشيانو سباليتي كان مدربا لنادي روما خلال الموسم الماضي، ونجح مع نادي العاصمة الإيطالية في التأهل لدوري أبطال أوروبا مباشرة بعد احتلال المركز الثاني خلف يوفنتوس، بالإضافة للوصول إلى ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

إنتر ميلان أعلن في بيان رسمي صباح اليوم الجمعة، عن تعيين سباليتي مدربا جديدا للفريق لمدة موسمين مقبلين مع خيار التجديد لموسم ثالث.

وحقق سباليتي في مسيرته 7 بطولات، بين بطولتي كأس إيطاليا وبطولة سوبر إيطالي مع روما، بالإضافة للقبي دوري روسي ولقب كأس روسيا وأخر للسوبر الروسي مع زينت.

وقبل ذلك، كان صاحب الـ 58 عاما قد صعد بفريق إمبولي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، ثم صعب بهم مرة أخرى إلى الدوري الممتاز عام 1997.