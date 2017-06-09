الكويت توزع مساعدات غذائية على 5 آلاف أسرة فلسطينية بلبنان

وزعت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الجمعة مساعدات غذائية على خمسة الاف اسرة فلسطينية في مخيمات اللجوء بلبنان وذلك بالتعاون مع جمعية الصليب الاحمر اللبناني.

وسلم وفد من متطوعي جمعية الهلال الاحمر الكويتي الحصص الغذائية لامانة سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان في مخيم (مار الياس) للاجئين الفلسطينيين ببيروت بحضور ممثل سفارة دولة الكويت لدى لبنان القائم بالاعمال بالانابة محمد الوقيان وممثل سفارة دولة فلسطين حسان ششنية.

وقال الوقيان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المساعدات المقدمة تأتي استمرار لمسيرة البذل والعطاء للعمل الانساني الذي تقوم به دولة الكويت في المجتمع الدولي على وجه العموم ومساندة لوضع اللاحئين الفلسطينيين في لبنان بشهر رمضان المبارك على وجه الخصوص.

ووجه رسالة شكر وامتنان للدور الرائد الذي تقوم به الجمهورية اللبنانية الشقيقة والتي لم تأل جهدا باستضافة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين على حد سواء.

كما اشاد الوقيان بالجهد الذي تقوم به جمعية الهلال الاحمر الكويتي في لبنان مع الصليب الاحمر اللبناني عبر مشاريع وانشطة فعالة دعمت الجانب الانساني وخففت معاناة عدد كبير من المتضررين والمنكوبين.

ومن جانبه وجه ششنية الشكر لدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا على هذه المبادرة الانسانية الطيبة تجاه الشعب الفلسطيني في لبنان لافتا الى ان بصمات الكويت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته واضحة منذ انطلاقة النضال والثورة الفلسطينية وحركة (فتح).

ولفت الى مساهمة الكويت باعادة اعمار قطاع غزة ودعم اهله معربا عن امله بان تبقى الكويت دائما داعما اساسيا للشعب الفلسطيني ولقضيته.

يذكر ان عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان بحسب وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (اونروا) يقدر باكثر من 480 الف شخص يعيش اكثر من نصفهم في 12 مخيما رسميا تديرها (اونروا) وتتوزع على مختلف مناطق البلاد.