فجرت حزامًا ناسفًا.. امرأة تقتل 30 شخصًا في سوق بالعراق

قالت مصادر أمنية عراقية إن امرأة فجرت حزامها الناسف في سوق شرقي مدينة كربلاء اليوم مما أسفر عن مقتل 30 على الأقل وإصابة 35.

وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤولية التنظيم عن الهجوم الذي وقع في بلدة المسيب إلى الجنوب من بغداد. ولم تحدد الوكالة هوية منفذة الهجوم.

وقال مصدر أمني إن منفذة الهجوم أخفت القنبلة تحت ملابسها.

يأتي الهجوم بينما توشك الدولة الإسلامية على خسارة الموصل معقلها الرئيسي في العراق لصالح القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة في هجوم بدأ في أكتوبر تشرين الأول.

ويتعرض التنظيم المتشدد لضغوط أيضا في سوريا ويتقهقر في مواجهة تحالف كردي مدعوم من الولايات المتحدة يهاجم الرقة معقله الرئيسي هناك.

وتشارك جماعات شيعية مدعومة من إيران في الحملة على الدولة الإسلامية في العراق وتهاجمها في المنطقة الحدودية قرب سوريا.