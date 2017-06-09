بوتين: 'داعش' شكل خليات خفية تعمل في دول منظمة شنغهاي

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة من أن تنظيم داعش وجه أنظاره نحو دول آسيا الوسطى ومناطق جنوب روسيا.



وصرح بوتين خلال قمة زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون بالعاصمة الكازاخية أستانة 'بحسب المعلومات المتاحة لدينا، داعش لديه مخططات لزعزعة استقرار آسيا الوسطى ومناطق بجنوب روسيا، تم تشكيل خليات خفية من مقاتلي داعش تعمل في دول منظمة شنغهاي للتعاون'.



ودعا بوتين دول المنظمة إلى تعزيز التعاون ولا سيما بين أجهزة الاستخبارات لمواجهة التهديد الإرهابي بشكل مشترك.



وأشار إلى أن إحدى اولويات المنظمة هي ضمان الأمن والاستقرار في حدود الدول الأعضاء وسط 'ازدهار غير مسبوق' للإرهاب والتطرف.



وقال 'قلت في عدة مناسبات إنه فقط بتوحيد جهود جميع الدول بشكل مخلص وبناء يمكننا مكافحة هذه الآفة'.