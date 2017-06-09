وزيرة الدفاع الإسبانية: لن نسمح بإجراء استفتاء إنفصالي في كتالونيا

أكدت وزيرة الدفاع الاسبانية ماريا دي كوسبيدال ان الحكومة الاسبانية لن تسمح إطلاقا بإجراء استفتاء حول الانفصال عن إسبانيا في إقليم (كتالونيا).

وعقبت كوسبيدال في مقابلة مع إذاعة (كادينا كوبي) المحلية على إعلان رئيس إقليم (كتالونيا) كارليس بويجديمونت اجراء استفتاء لانفصال الإقليم عن إسبانيا من جانب واحد في الأول من شهر أكتوبر المقبل بالقول ان 'الحكومة تتمتع بكل الأدوات لمنع إجراء ذلك الاستفتاء'.

وأوضحت ان الحكومة الاسبانية لن تسمح بوضع صناديق الاقتراع في الإقليم كما حصل في استفتاء نوفمبر 2014 ولن ترضخ أمام الابتزاز لافتة في هذا السياق إلى انها لن تكشف الآن عن الاستراتيجيات التي ستنتهجها الحكومة.

وشددت على ان الاستفتاء اعتداء على الدستور الاسباني وبان كل من يتعاون في صناعة أو توزيع صناديق الاقتراع سيكون عرضة لعواقب جنائية.

وجددت التأكيد على ان حكومة ماريانو راخوي لن توفر جهدا في منع اجراء الاستفتاء وستفعل كل ما يتعين عليها القيام به لمنع ذلك.

وكان بويجديمونت أعلن في بيان رسمي ألقاه في مقر حكومته اليوم الجمعة ان السؤال الذي سيطرح في الاستفتاء هو (هل تريد ان تكون كتالونيا دولة مستقلة كجمهورية).