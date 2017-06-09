ارتفاع ضحايا غارات التحالف الدولي على الرقة السورية إلى 45

ارتفع عدد ضحايا القصف الذي نفذه التحالف الدولي لمحاربة 'داعش' على محافظة 'الرقة' شمالي سوريا إلى 45 قتيلا.

وأشارت مصادر محلية في الرقة اليوم الجمعة، إلى ارتفاع ضحايا استهداف التحالف أحياء في مركز الرقة بقنابل الفوسفور الأبيض، خلال الـ 48 ساعة الأخيرة إلى 45 قتيلا.

وفي وقت سابق، أعلنت المصادر المحلية مقتل 14 شخصا إثر غارات للتحالف على الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم 'داعش' الإرهابي قبل إعلان الحصيلة الجديدة.

وأمس الأول الأربعاء، أعلن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم 'داعش'، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أن ما تسمى 'قوات سوريا الديمقراطية' و'التحالف العربي السوري' المنضوي تحت لوائها بدأت عملية تحرير مدينة الرقة شمالي سوريا من 'داعش'.