رئيسة الوزراء البريطانية تبقي خمسة وزراء في مناصبهم

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الجمعة بقاء وزراء الخزانة والخارجية والدفاع والداخلية ووزير شؤون الخروج من الاتحاد الاوروبي في مناصبهم.



وذكرت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان صحفي ان ماي أبلغت الوزراء الخمسة بقرارها عقب ظهور النتائج النهائية وفوز حزبها بالانتخابات البرلمانية ولكن باغلبية اقل من التي حققوها في انتخابات عام 2015.



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة توصلها لاتفاق بتشكيل حكومة جديدة بالائتلاف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا الشمالية بسبب عدم حصول حزبها على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا .



وقالت ماي في خطاب لها عقب لقائها ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية لأخذ الموافقة لتشكيل الحكومة انه سيكون على عاتق الحكومة الجديدة مسؤولية كبيرة لتحقيق مشروع الانسحاب من الاتحاد الاوروبي وقيادة المفاوضات التي ستنطلق رسميا يوم ال19 من يونيو الجاري.



واضافت ان مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستتم وفق الجدول الزمني المحدد له مؤكدة عزم حكومتها على التوصل لاتفاق يحقق مصالح وتطلعات الشعب البريطاني ويضمن علاقات قوية مع الشركاء الاوروبيين.



وكانت النتائج النهائية للانتخابات أفرزت فوز المحافظين ب319 مقعدا من مجموع 650 وهو رقم اقل من الرقم المطلوب وهو 326 مقعدا والذي يسمح للحزب الفائز بتشكيل حكومة اغلبية.



وفي حين فقد المحافظون 12 مقعدا نجح العمال في استرجاع 29 مقعدا وخسر الحزب الوطني الحاكم في اسكتلندا 21 مقعدا بحصوله على 35 وحصل الديمقراطيون الأحرار على اربعة مقاعد إضافية وبمجموع 12 مقعدا.



وحقق الحزب الديمقراطي الوحدوي في ايرلندا الشمالية مكاسب تاريخية بحصوله على عشرة مقاعد اتاحت له الدخول في تحالف سياسي مع المحافظين لقيادة الحكومة المقبلة.