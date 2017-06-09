برشلونة يجدد عقد ميسي.. وشرط جزائي 400 مليون يورو

أكدت تقارير صحافية إسبانية توصل نادي برشلونة لاتفاق نهائي مع نجمه ليونيل ميسي حول تجديد عقده.

وينتهي عقد ميسي برشلونة صيف العام المقبل، ما جعل إدارة البلوغرانا ترغب في تمديد عقده بأي شكل خشية رحيله.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن ميسي سيستمر مع فريقه برشلونة حتى اعتزاله اللعب بشكل نهائي، وسيجدد عقده مع الفريق لمدة طويلة.

وكشفت الصحيفة أن عقد ميسي سيكون لمدة ثلاث سنوات مقبلة، مع إمكانية إضافة عام آخر، ليرتبط بذلك ليونيل مع الفريق حتى سن 34 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة كسر عقد ميسي مع برشلونة ستصل إلى 400 مليون يورو، ليضع النادي حداً للراغبين في ضمه.