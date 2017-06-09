الاتحاد الأوروبي: توسع إسرائيل في المستوطنات يقوض السلام

أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، القرار الذي اتخذته إسرائيل هذا الأسبوع ببناء ألف و100 وحدة سكنية جديدة بمستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن هذه المبادرة 'تزيد تعقيد' فرص تنفيذ حل الدولتين للنزاع العربي الإسرائيلي.

وأعلن مكتب الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني، أن 'قرار الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع بمواصلة بناء آلاف الوحدات بمستوطناتها، بما فيها تلك الموجودة داخل الضفة الغربية، والتوسع في التشييد بالمناطق المبنية بالفعل، يصعب فرص تطبيق حل الدولتين'.

وأكدت بروكسل في بيان أن سياسة التوسع في المستوطنات 'غير مشروعة'، وفقاً للقانون الدولي، مطالبة إسرائيل وفلسطين ببدء عملية 'حقيقية' من أجل إيجاد حل يتضمن إنشاء دولتين.

بالمثل، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم الجانبين في هذا الأمر بالتعاون 'مع الشركاء العالميين والإقليميين'.

وأضاف مكتب موغيريني 'هذا هو الطريق الأوحد لتحقيق التطلعات المشروعة للجانبين وإحلال السلام العادل والدائم'.