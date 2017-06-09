الجيش الهندي يقتل خمسة مسلحين بولاية جامو وكشمير

أعلن الجيش الهندي اليوم الجمعة قتل خمسة مسلحين خلال محاولاتهم التسلل عبر الحدود على طول خط السيطرة في قطاع (اوري) في محافظة (بارامولا) بولاية جامو وكشمير المتنازع عليها مع باكستان.

ونقلت وكالة (اسيان نيوز انترناشونال) الهندية عن مسؤول بالجيش القول ان القوات الهندية اطلقت في اعقاب ذلك عملية مكثفة لتطهير المنطقة ولتعقب ما بقي من المسلحين وكان الجيش الهندي قد اعلن في بيان أمس الخميس ان قواته قتلت سبعة مسلحين خلال احباط ست محاولات تسلل في الساعات ال48 الماضية.

وتتهم نيودلهي اسلام اباد بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير في حين تنفي اسلام اباد هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم.