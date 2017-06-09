روسيا: 219 فصيلا سوريا معارضا انضم لـ'وقف العمليات العسكرية'

قال رئيس ادارة العمليات في الاركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال سيرغي رودسكوي اليوم الجمعة ان 219 فصيلا سوريا معارضا مسلحا انضم الى نظام وقف العمليات العسكرية في سوريا.

وأضاف رودسكوي اثناء مؤتمر صحفي ان '1571 بلدة وتجمعا سكانيا وقعوا كذلك على اتفاقية الانضمام الى نظام وقف اطلاق النار' مشيرا الى ان 'الوضع الميداني في سوريا تغير جذريا بعد التوقيع على اتفاقية اقامة مناطق خفض التوتر في استانا في الرابع من مايو الماضي.'

وأشار الى ان 'الحرب الاهلية' توقفت عمليا في سوريا مشيرا الى ان مجموعة العمل المشتركة وضعت خرائط هذه المناطق والممرات الامنة التي من المقرر ان يتم اقرارها خلال الجولة الخامسة من مباحثات استانا المرتقبة.

وشدد رودسكوي على ان القوات الروسية والسورية لا تقاتل ضد المعارضة وانما تواصل التصدي لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وجبهة النصرة والجماعات 'الإرهابية' المرتبطة بهما.

وعلى صعيد اخر قال قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا الجنرال سيرغي سوروفيكين في تصريحات صحفية ان القوات السورية والقوات الحليفة لها تحقق تقدما على جبهات القتال على طول الحدود الاردنية والعراقية مع سوريا.

وأضاف ان مسلحي (داعش) تكبدوا خسائر كبيرة في العتاد والعدد اذ تمكنت القوات السورية خلال الشهر الاخير من بسط سيطرتها على 109 من البلدات والتجمعات السكنية.

واوضح ان الطائرات الروسية شنت خلال المدة نفسها 1268 غارة ودمرت 3200 موقعا للمسلحين بما في ذلك مقرات قيادة ومعسكرات تدريب وقواعد تجمع ومخازن ذخيرة.