إنتر يرفض عرضا ضخما من يونايتد لشراء بيريسيتش

رفض إنتر ميلان عرضا ضخما من مانشستر يونايتد لضم الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ونشرت شبكة 'سكاي سبورتس' الإنجليزية تقريرا ذكرت فيه أن يونايتد قدم عرضا لإنتر ميلان يبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

ولكن رفضت إدارة النيراتزوري العرض المقدم من قبل إدارة النادي الإنجليزي وطلبوا الحصول على مبلغ يصل من 55 إلى 60 مليون إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين كلا الفريقين مازالت مستمرة لمحاولة التوصل لحل لينتقل اللاعب الكرواتي إلى صفوف فريق المدرب جوزيه مورينيو.

وشارك بيريسيتش خلال الموسم الماضي مع إنتر في 42 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا وصنع 12 آخرين.