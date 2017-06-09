إيطاليا: إنقاذ 930 مهاجرًا في البحر المتوسط قبالة ليبيا

أفاد خفر السواحل الإيطاليون الجمعة أن نحو 930 شخصاً تم إنقاذهم خلال عمليات عدة في البحر المتوسط قبالة ليبيا.



وقال متحدث باسم خفر السواحل الذين ينسقون العمليات إن 'نحو 800 شخص أنقذوا اليوم (الجمعة) في ثماني عمليات مختلفة'.



وكان هؤلاء المهاجرون يستقلون خمسة زوارق كبيرة، إضافة إلى زورق صغير وقاربين مطاطيين.



وأضاف أن 130 آخرين أنقذوا الخميس ما يرفع إجمالي العدد في الساعات الـ48 الأخيرة إلى نحو 930 مهاجراً.



من جهتها، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عبر موقع تويتر إنها أنقذت 716 من هؤلاء وعثرت على جثة. وقالت 'أنهينا للتو خامس عملية إنقاذ ولدينا الآن 716 شخصاً (على متن سفينة المنظمة). المؤسف أننا وصلنا متأخرين بالنسبة إلى شخص واحد'.