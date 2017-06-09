تعادل إيجابي بين روسيا وتشيلي استعداداً لكأس القارات

تعادلت روسيا مع تشيلي 1-1 في مباراة ودية مثيرة اليوم الجمعة، في اطار استعدادات المنتخبين لكأس القارات لكرة القدم، التي ستنطلق في سان بطرسبرغ في 17 من الشهر الجاري بمشاركة ثمانية منتخبات.

وافتتح ماوريسيو إيسلا التهديف لصالح تشيلي بعد مرور 11 دقيقة على بداية الشوط الثاني مستغلاً تمريرة أليكسيس سانشيز.

ولكن روسيا، التي تستعد لاستضافة كأس العالم 2018، تعادلت في الدقيقة 67 بضربة رأس من فيكتور فاسين مستغلا ركلة ركنية لعبها دميتري كومباروف.

ويلعب المنتخبان في مجموعتين مختلفتين بكأس القارات التي تنطلق في 17 من الشهر الجاري بمواجهة ألمانيا بطل العالم وروسيا البلد المضيف.

وتضم البطولة المنتخبات الفائزة بالالقاب القارية.