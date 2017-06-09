'كريدي سويس' يعتزم إلغاء 1500 وظيفة في لندن

قال مصدر مطلع إن بنك كريدي سويس السويسري ينوي تقليص عدد الوظائف في لندن بواقع 1500 وظيفة بحلول نهاية العام القادم ضمن جهوده لخفض التكاليف عالميا.

ويأتي خفض الوظائف في الوقت الذي يدرس فيه بنك يو.بي.إس في زوريخ، وهو أكبر مصرف خاص في العالم، نقل مئات من موظفيه إلى خارج لندن، حيث تتأهب بريطانيا للانخراط في مباحثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

وانضم كريدي سويس ويو.بي.إس إلى بنوك الاستثمار الأميركية الكبرى في تأسيس مقارهم الأوروبية في لندن بما أتاح لهم إمكانية الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. بيد أن الانفصال البريطاني يضطر بنوك سويسرا وغيرها إلى البحث عن بدائل.

وبالنسبة لكريدي سويس، فإن خفض الوظائف الذي سينزل بعدد موظفيه في لندن إلى نحو خمسة آلاف موظف يأتي في إطار تقليص عملياته في العاصمة البريطانية الذي بدأ في عام 2015.

وقال مسؤول تنفيذي في كريدي سويس بشكل خاص إن التكلفة المرتفعة لتنفيذ الأنشطة في العاصمة البريطانية جعلت من الصعب على كريدي سويس تحقيق ربح من عملياته في لندن، مضيفا أن الانفصال البريطاني زاد من العزم على التحرك.

وقالت متحدثة باسم كريدي سويس إن بنك الاستثمار ككل حقق «نموا قويا في الأرباح» وإن برنامج خفض الوظائف في الشركة بأكملها أحرز أكثر تقدم له في لندن. ولا يوفر البنك بيانات تفصيلية لأداء عملياته في لندن.