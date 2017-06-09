الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه الكامل للوساطة الكويتية في الأزمة الخليجية

أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم الجمعة عن دعم الاتحاد الاوروبي الكامل لجهود الوساطة التي يبذلها حضرة صاحب السمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لنزع فتيل التوتر في منطقة الخليج.

وفي حديثها للصحفيين عقب اجتماعها مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن في بروكسل مساء اليوم قالت موغريني ان الاتحاد الاوروبي لديه رسالتان رئيسيتان لدول الخليج هما 'تجنب أي مزيد من التصعيد والانخراط في حوار سياسي ولا سيما الاستفادة من جهود الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت'.