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أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب يدعم وساطة الكويت.. بريطانيا: برلمان معلق وحكومة أقلية.. جاهزية كاملة لمواجهة أي عمليات إرهابية.. «التربية»: مقابلة أكثر من 500 مرشح للوظائف الإشرافية


9/6/2017  الآن - صحف محلية  11:25:47 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- ترامب يدعم وساطة ...
من الجريدة

 

الجريدة

ترامب يدعم وساطة الكويت

 بريطانيا: برلمان معلق وحكومة أقلية

 العدواني لـ الجريدة•: 363 ألف مساهم في «التعاونيات» بعد استبعاد 91 ألف مزدوج ومخالف

 الانباء

جاهزية كاملة لمواجهة أي عمليات إرهابية

 «التربية»: مقابلة أكثر من 500 مرشح للوظائف الإشرافية

 الراي

زيادة الرسوم الصحية على الوافدين بعد العيد

 الجبري لـ «الراي»: نتوقع رداً سعودياً إيجابياً على حج «البدون»

 قضية «كي جي إل» غداً... والتهم فساد واختلاس

 


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