ليفربول يتحرك لضم موهبة دورتموند

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي في التحرك لضم إيمري مور جناح بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ليفربول كان قريبا في الأيام الماضية من التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم روما الإيطالي، لكن المفاوضات تعثرت بين الناديين بسبب مطالب روما.

وكشفت صحيفة 'ليفربول إيكو' المقربة من النادي الأحمر، أن ليفربول انسحب من صفقة التعاقد مع صلاح بسبب مطالب روما المالية المبالغ فيها.

وذكرت صحيفة 'ديلي إكسبريس' الإنجليزية، أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يسعى لضم النجم التركي الشاب لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

أضافت الصحيفة أن دورتموند يرغب في إرسال لاعبه الشاب للإعارة لمدة عام واحد حتى يكتسب الخبرات بعدما لم يشارك كثيرا في الموسم الماضي.

ولهذا يرغب كلوب في التعاقد معه ولكنه بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

مور البالغ من العمر 19 عاما انضم لصفوف دورتموند بداية الموسم الماضي.

وشارك هذا الموسم في 19 مباراة فقط مع دورتموند في مختلف البطولات سجل خلالهم هدف واحد.

جدير بالذكر أن ليفربول أعلن منذ أيام إنهاء اهتمامه بالتعاقد مع فيرجيل فان ديك مدافع ساوثامبتون بعدما فشلت المفاوضات مع اللاعب وناديه.