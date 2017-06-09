روني قد يبقى مع يونايتد لنهاية تعاقده

يبدو أن واين روني قائد مانشستر يونايتد لن يرحل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية وسيبقى مع الشياطين الحمر.

وينتهي تعاقد روني مع يونايتد بنهاية الموسم المقبل وأكد الفتى الذهبي في وقت سابق أنه سيتخذ قراره بالبقاء مع الشياطين الحمر أو الرحيل خلال عدة أيام.

وأشارت صحيفة 'ديلي ميل' الإنجليزية في تقرير لها إلى أن روني قد يفضل البقاء مع يونايتد وعدم العودة لناديه السابق إيفرتون بعدما رفض خفض راتبه الأسبوعي البالغ 250 ألف جنيه إسترليني.

وأوضح التقرير أن روني يمتلك عروضا من الدوري الصيني لكنها ليست بالجدية الكافية لمناقشتها، كما أنه لا يرغب في نقل عائلته لشرق آسيا.

وخلال الموسم المنصرم شارك روني مع يونايتد تحت قيادة مدربه جوزيه مورينيو في 39 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع 10.