مقتل جنديين تركيين في هجوم لحزب العمال الكردستاني شرقي تركيا

ذكرت مصادر أمنية تركية أن جنديين تركيين قتلا جراء هجوم شنه مسلحون من منظمة حزب العمال الكردستاني على قاعدة قيادة القوات الخاصة للدرك في ولاية (شيرناك) جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة (الاناضول) التركية عن مصادر أمنية قولها ان الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من الجنود الاتراك واصابة ثلاثة آخرين نقلوا إثرها إلى المستشفى.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الأمن شنت عملية بحث وتمشيط في المنطقة بهدف القضاء على الإرهابين الذي نفذوا الهجوم.

ودأبت قوات الامن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره جنوب وجنوب شرق البلاد وشمال العراق ردا على هجمات ارهابية ينفذها داخل البلاد بين الحين والآخر ضد المدنيين وعناصر الأمن.