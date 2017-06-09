رئيس الأرجنتين لميركل: سنثأر في المونديال

مزح الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس خلال لقائهما في إطار الزيارة الرسمية الأولى للمستشارة الألمانية إلى بوينوس أيرس، بشأن نهائي محتمل لمونديال 2018 يجمع منتخبي البلدين.

وقال ماكري: «نحن الأرجنتينيون متفائلون للغاية في أن العلاقات (الثنائية) ستتعزز لدرجة أننا سنصل لنهائي مونديال روسيا معًا أيضًا»، في مداخلته أثناء مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل ببوينوس أيرس.

إلا أن الرئيس الأرجنتيني، أكَّد أن الحظ سيقف إلى جانب الألبيسيليستي «هذه المرة»، ويفوز بالكأس.

كان نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل، جمع بين ألمانيا والأرجنتين، وانتهى بفوز «المانشافت».

وأثارت هذه العبارات ضحك المسؤولين الحاضرين والصحافيين، وردت ميركل بدورها «سنكون على وفاق حتى النهائي، ومن هنا سيكون لكل منا رأي مختلف».