تونس: تراجع 'احتياطي الصرف' إلى 99 يوم استيراد

تراجع احتياطي الصرف التونسي من النقد الأجنبي إلى 5 مليار دولار، أي ما يعادل 99 يوم استيراد، في 07 يونيو/حزيران الحالي، مقابل 5.1 مليار دولار، أو ما يعادل 104 يوم استيراد، في أبريل/نيسان الماضي، حسب البنك المركزي.

جاء ذلك في جدول بيانات، نشر اليوم الجمعة، على الموقع الالكتروني للبنك المركزي التونسي.

وحسب البنك المركزي، سجل احتياطي البلاد من العملة الصعبة في فبراير/ شباط الماضي، 112 يوم استيراد، لكنه بعد أربعة أشهر تراجع بـ13 يوم استيراد، أي إلى ما دون 100 يوم استيراد.

هذا التراجع الكبير في الاحتياطي من العملة الصعبة ليس الأول، حيث شهد عام 2012، تراجعات متكرّرة للاحتياطي من العملة حيث وصلت إلى 94 يوم استيراد، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2012.

ويعود هذا التراجع في الاحتياطي في العملة الصعبة نتيجة الارتفاع الكبير في العجز التجاري، الذي بلغ 4.3 مليار دينار ( 1.75 مليار دولار ) في أبريل الماضي، مقابل 3.3 مليار دينار (1.346 مليار دولار) في أبريل 2016.

وأيضا نتيجة التراجع الذي يعرفه القطاع السياحي الذي لم يعد إلى نسقه المعتاد (قبل ثورة يناير 2011) بالرغم من الارتفاع الطفيف في عدد الوافدين في حدود 5.2% في أبريل 2017، مقابل 46.6% في أبريل 2015، وتراجع العائدات السياحية إلى 491 مليون دينار (200.4 مليون دولار) في أبريل 2017، مقابل 783 مليون دينار (319 مليون دولار) في أبريل 2015، حسب جدول بيانات للبنك المركزي التونسي.