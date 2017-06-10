رئيسة ليتوانيا: لا جديد يستدعي تخفيف العقوبات عن روسيا

قالت رئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكايتي إنه لم يحدث تغيير يستدعي تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في مدينة هاركوف الأوكرانية اليوم الجمعة، وجهت غريباوسكايتي انتقادات لروسيا.

وقالت غريباوسكايتي إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يرون أن الوضع يزداد سوءا على الحدود الشرقية لأوكرانيا، وأن روسيا لا تزال مستمرة في مواقفها الهجومية، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وأشارت إلى قرار الولايات المتحدة الأمريكية تمديد عقوباتها على روسيا، قائلة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعي أنه إذا لم يتحقق السلام في أوكرانيا لن يكون هناك سلام في أوروبا والعالم.

وأضافت 'المهاجم يبقى مهاجما أيا كان الاسم الذي يحمله، ويتطابق الموقف الأوروبي والموقف الأمريكي بهذا الخصوص'.

ومنذ 6 مارس/آذار 2015، تفرض الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات الاقتصادية على روسيا؛ جراء ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية إليها، ما يفرض منعاً على جميع المواطنين والشركات الأمريكية التعاون أو إجراء تعاملات مالية مع الحكومة الروسية أو الشخصيات والكيانات المشمولة بالعقوبات.

وبدأت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بفرض سلسلة من العقوبات على روسيا، بعد ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم في مارس/آذار 2014، ودعمها للانفصاليين شرقي أوكرانيا.