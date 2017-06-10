رونالدو يواصل التألق بثنائية في لاتفيا.. والبرتغال يطارد سويسرا

قاد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، منتخب بلاده البرتغال للفوز على لاتفيا بثلاثية دون رد، في الجولة السادسة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

تقدم رونالدو للبرتغال في الدقيقة 41، ثم أضاف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 63.

قبل أن يضيف أندري سيلفا الهدف الثالث لأبطال أوروبا في الدقيقة 67.

بهذه النتيجة وصل منتخب البرتغال إلى النقطة 15 في المركز الثاني للمجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن سويسرا المتصدر.

رونالدو يواصل تألقه خلال الموسم الحالي الذي بدأ فيه بالتتويج بلقب بطولة الأمم الأوروبية مع البرتغال، ثم تحقيق لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.

ووصل رونالدو إلى هدفه رقم 73 مع البرتغال في التصفيات والبطولات الأوروبية المختلفة، في المركز الثالث لقائمة هدافي أوروبا مع المنتخبات بعد الثنائي المجري بوشكاش المتصدر بـ85 هدفا، وكوكسيس بـ75 هدفا.

وفي المجموعة ذاتها فاز منتخب سويسرا على جزر الفارو بهدفين دون رد، وحقق منتخب أندورا الفوز على المجر بهدف.