ترامب مستعد للشهادة 'تحت القسم' في قضية 'مدير مكتب التحقيقات'

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أن يكون قد طلب من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي إغلاق التحقيق مع مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بشأن صلاته المزعومة مع روسيا وأبدى ترامب استعداده للشهادة بذلك 'تحت القسم'.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لترامب مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس.

وكان كومي قد قال في شهادته أمس أمام الكونغرس إن ترامب طلب منه إسقاط التحقيق الخاص بمستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بشان مزاعم عن صلات الاخير مع روسيا.

وأعرب ترامب عن استعداده 'بنسبة مائة في المئة' للادلاء بشهادته بشأن أحاديثه مع كومي 'تحت القسم' والتحقيق معه أمام المدعي الخاص روبرت مولر.

وإذا ثبت كذب أي من الرجلين بعد القسم وهما قدما إجابات مختلفة فقد يواجه الكاذب حكما بالسجن.

وفي موضوع آخر أعرب الرئيس الأمريكي عن التزام الولايات المتحدة تجاه مبدأ الدفاع الجماعي المتمثل في حلف شمال الأطلسي (ناتو) طبقا للمادة الخامسة من معاهدة الحلف وقال ترامب 'بالتأكيد نحن هناك من أجل الحماية'.

كما اعرب ترامب عن شكره لنظيره الروماني على التزام بلاده بزيادة إنفاقها العسكري لهذا العام من 4ر1 في المئة من إجمالي ناتجها القومي إلى أكثر من 2 في المئة.

وقال 'نأمل أن يحذو الحلفاء في (ناتو) حذو رومانيا في وفائهم بالتزاماتهم المالية.