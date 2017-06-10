وفاة 4 وإصابة 7 في حادث تصادم بمصر

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أتوبيس في طريق «البحر الأحمر- العين السخنة»، حسب بيان لوزارة الصحة، السبت.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إنه جرى نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى السويس العام عن طريق 8 سيارات إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 8 دقائق فقط، فور إبلاغ الهيئة بالحادث.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات، وسحجات، واشتباه نزيف في المخ وكسر بالعمود الفقري، وكسور متفرقة بالجسد، وجميع الحالات الصحية مستقرة.