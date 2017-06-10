إغلاق ملف قضية السطو على جمعية العمرية وصيدلية.. بضبط لص الرحاب

اغلق رجال مباحث الفروانية ملفات قضية السطو المسلح علي فرع جمعية العمرية وسرقة 550 ينارا باستخدام سلاح ناري من قبل شخص مجهول يرتدي بشت، كما أغلقوا قضية السطو علي صيدلية في الفروانية وسرقة مركبة تركها قائدها في وضعية تشغيل، وذلك في اعقاب التحقيق الذي اجراه رجال المباحث مع اللص الذي أمسك به 3 مصريين يعملون في جميعة الرحاب أمس.

وقال مصدر امني ان المتهم الذي ضبط امس خلال محاولته السطو المسلح علي فرع جمعية تم التحقيق معه واعترف علي شريك له تم ضبطه، وتبين ان المتهمين كويتيين ويقيمان في الفروانية، وانهما سطا علي فرع العمرية وصيدلية وسرقا مركبة.

يشار الى ان المتهيمن كان احداهما يدخل الاماكن المستهدفة وبحوزته سلاح والثاني ينتظره في الخارج داخل المربكة المسروقة التي كانا يستخدمانها في التنقل.