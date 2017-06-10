بينهم 8 نساء.. فوز 15 مسلمًا بمقاعد في مجلس العموم البريطاني

أظهرت نتائج الانتخابات العامة في بريطانيا، التي أعلن عنها الجمعة، فوز 15 مسلماً يمثّلون حزبي المحافظين والعمال، بمقاعد في مجلس العموم البريطاني، بينهم 8 سيدات.

وذكر موقع 'ذا مسلم نيوز' البريطاني، السبت، أن 12 مسلماً من أصل باكستاني فازوا في الانتخابات البريطانية، 9 منهم أعضاء في حزب العمال، بينما يتبع الثلاثة الباقون حزب المحافظين.

ومن بين الفائزين المسلمين هناك 8 سيدات، بحسب نتائج الانتخابات، التي أشارت أيضاً إلى ارتفاع نسب المرشحين المسلمين في مدينة 'برادفورد الغربية' شمالي بريطانيا، حيث تنافس أكثر من 4 مسلمين على مقعد واحد.

وجاءت تلك النتائج على خلفية مشاركة 79 مسلماً في 66 دائرة انتخابية بأنحاء البلاد، من ضمنهم 40 من أصل باكستاني.

ومقارنة بالانتخابات البريطانية عام 2015، زاد عدد النواب المسلمين الفائزين بنسبة 60%، إذ لم يزد عدد المسلمين في مجلس العموم السابق عن 9 نواب.

وحزب العمال البريطاني هو الوحيد الذي سمح بزيادة عدد المرشحين المسلمين ضمن قوائمه خلال الانتخابات الحالية، إذ ارتفع عدد مرشحي الحزب المسلمين من 22 عام 2015 إلى 24 مرشحاً، وفق موقع 'أميد' الهندي.

ويعيش في بريطانيا 3 ملايين مسلم من إجمالي عدد السكان، البالغ 65 مليوناً، وفق إحصاء رسمي صدر عام 2015، بحسب وكالة الأناضول.

وتوضح دراسة خاصة بتلفزيون 'جيو تي في' الباكستاني، أن نحو 60% من مسلمي بريطانيا تعود أصولهم إلى آزاد كشمير بباكستان، والهند، وبنغلاديش، وعدد من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا.

وانتهت أمس الجمعة، عملية فرز الأصوات في الانتخابات العامة ببريطانيا، بإعلان النتائج النهائية دون حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة التي تمكّنه من تشكيل حكومة بمفرده.

وبحسب النتائج النهائية للانتخابات، حصل حزب المحافظين برئاسة تيريزا ماي على 318 مقعداً في البرلمان، مقابل 262 لحزب العمال.