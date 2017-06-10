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10/6/2017 4:20:00 PM

الألماني شميت يتولى تدريب غوان بكين الصيني


10/6/2017  الآن - وكالات  4:15:48 PM
الألماني شميت يتولى تدريب غوان بكين الصيني
روجر شميت

أعلن نادي غوان بكين الصيني عن تعاقده مع المدرب روجر شميت المدير الفني السابق لفريق باير ليفركوزن الألماني بعقد يمتد لعامين ونصف العام.

ويتولى شميت تدريب الفريق بداية من أول يوليو المقبل خلفا للمدرب الإسباني خوسيه مانويل غونزاليز الذي ترك تدريب الفريق في وقت سابق من الشهر الحالي.

وكان ليفركوزن فسخ عقد شميت في مطلع مارس الماضي وقرر تعيين تايفون كوركوت بديلا مؤقتا له حتى نهاية الموسم المنقضي.

وأعلن ليفركوزن يوم الجمعة تعيين المدرب هايكو هرليتش مديرا فنيا للفريق بعقد يمتد لعامين.



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