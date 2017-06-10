أردوغان يستقبل وزير خارجية البحرين في إسطنبول

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في إسطنبول، اليوم السبت.

ويستمر اللقاء بين الجانبين في قصر 'هُبر' بإسطنبول بعيدا عن عدسات الصحفيين.

وتأتي الزيارة في وقت تتواصل فيه الأزمة الخليجية إثر قطع دول خليجية وعربية علاقاتها مع قطر الإثنين الماضي.

وكان في مقدمة هذه الدول السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن، والتي اتهمت قطر بـ 'دعم الإرهاب'، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، فيما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.

في حين نفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.

ولاحقا انضمت موريتانيا وجزر القمر إلى الدول المقاطعة، فيما خفضت جيبوتي والأردن تمثيلهما الدبلوماسي لدى الدوحة.