العبادي: عمليات تحرير تلعفر والحويجة ستنطلق قريبًا

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت ان عمليات تحرير مدينتي (تلعفر) في محافظة نينوى و(الحويجة) في محافظة كركوك ستنطلق قريبا.

وقال العبادي في بيان ان (تلعفر) و(الحويجة) وهما اخر مدينتين في محافظتي نينوى وكركوك لازالتا في قبضة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ستتحرران قريبا.

واشار الى ان القوات العراقية نجحت في الوصول الى الحدود العراقية - السورية وهي هناك لتامين الحدود وليس لعبورها مؤكدا ان بلاده لا تريد الدخول الى الجانب الثاني.

واوضح ان العراق وصل الى الاشواط الاخيرة لتحرير الاراضي داعيا قواته الى الحيطة والحذر والاستمرار بنفس العزيمة والوحدة للقضاء على (داعش) وحرمانه من الحواضن.

يذكر ان مدينة تلعفر هي اخر مدينة في محافظة نينوى لازالت تحت قبضة داعش وهي تحظى بخصوصية كونها تضم مختلف المكونات العراقية من عرب وتركمان واكراد ومن طوائف سنية وشيعية.

اما مدينة الحويجة فهي المدينة الوحيدة المتبقية من محافظة كركوك تحت قبضة (داعش) وتضم معظم عرب المحافظة وهي محاصرة من كافة الجهات حتى قبل انطلاق عمليات تحرير الموصل.