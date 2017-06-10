غرق 8 مهاجرين وفقدان العشرات قبالة سواحل ليبيا

قضى 8 مهاجرين على الأقل وفقد عشرات اخرون قبالة ليبيا فيما كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بحراً، وفق ما أفاد خفر السواحل اليوم السبت.



قال آمر نقطة حرس السواحل في القره بوللي (60 كلم شرق طرابلس) العقيد فتحي الرياني إن 'الجثث الثماني هي ضمن ما بين 120 أو 130 شخصاً كانوا على متن قارب مطاطي'.



وكانت جثث المهاجرين عالقة في زورق مطاطي رصد على بعد 5 أميال بحرية (أكثر من تسعة كيلومترات) قبالة مدينة القره بوللي.



وأوضح الرياني أنه إذا كان هذا النوع من القوارب يستطيع نقل حتى 120 شخصاً فإن عدد المفقودين يتجاوز 100.



ومن جهته، أوضح المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم لفرانس برس اليوم أن 'دوريات لـ خفر السواحل في الزاوية (45 كلم غرب طرابلس) اعترضت صباح أمس الجمعة 5 زوارق مطاطية وقاربين خشبيين تقل أكثر من 570 مهاجراً غير شرعي'.



وعند رصدها، كان خمسة أشخاص ليبيين يرافقون الزوارق اعتقل ثلاثة منهم.



وأضاف قاسم 'المهاجرون أفارقة وبنغلادشيون ومصريون ومغاربة (...) وسلموا لمركز الاحتجاز في الزاوية'.