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11/6/2017 2:04:01 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- شركة أميركية تطالب «الصحة» بتسديد 280 مليون دولار.. اعتماد كادر المراقبين الماليين.. استنفار في «الكهرباء» بسبب حرارة الطقس.. الوساطة الكويتية تتحوّل... مبادرة دولية


10/6/2017  الآن - صحف محلية  11:50:19 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- شركة أميركية تطالب ...
من الجريدة

الجريدة

المجلس يهزم الحكومة في دورة الروضان

 الجبري: «المشاريع المنزلية» ستحدث نقلة نوعية بالاقتصاد

 شركة أميركية تطالب «الصحة» بتسديد 280 مليون دولار

 الانباء

اعتماد كادر المراقبين الماليين

 أبل: فتح التخصيص على «جنوب عبدالله المبارك» بداية يوليو

 النهار

#صباح الأحمد يستحق جائزة نوبل للسلام

 استنفار في «الكهرباء» بسبب حرارة الطقس

 الراي

المجدلي لـ «الراي»: هذه وصفة تقليص الوافدين وتخفيض التحويلات المليونية

 الوساطة الكويتية تتحوّل... مبادرة دولية

 


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