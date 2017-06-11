غرق 10 وفقد 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

عثرت السلطات الليبية على ثماني جثث لمهاجرين غير نظاميين في قارب مطاطي مهجور وجثتين في قارب آخر على مقربة من سواحل طرابلس، وسط تقديرات بأن مئة آخرين على الأقل من ركاب القوارب باتوا في عداد المفقودين.

وقال آمر نقطة حرس السواحل في القره بوللي (60 كلم شرق طرابلس) العقيد فتحي الرياني إن الجثث الثماني ضمن ما بين 120 أو 130 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي.

وكانت جثث المهاجرين الثمانية عالقة في زورق مطاطي رصد على بعد خمسة أميال بحرية (أكثر من تسعة كيلومترات) قبالة مدينة القره بوللي.

وأوضح الرياني أنه إذا كان هذا النوع من القوارب يستطيع نقل حتى 120 شخصا فإنّ عدد المفقودين يتجاوز المئة.



من جهته، أفاد المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم أمس السبت أن 'دوريات لخفر السواحل في الزاوية (45 كلم غرب طرابلس) اعترضت صباح الجمعة خمسة زوارق مطاطية وقاربين خشبيين تقل أكثر من 570 مهاجرا' غير نظامي.



وكان خمسة ليبيين يرافقون الزوارق -اعتقل ثلاثة منهم عند رصد القوارب- وفق قاسم الذي قال أيضا 'إن المهاجرين أفارقة وبنغاليون ومصريون ومغاربة سلموا لمركز الاحتجاز في الزاوية'.

في سياق ذي صلة، ذكر بيان صادر عن خفر السواحل الإيطالية أن فرقها أنقذت ألفاً و650 مهاجرا غير نظامي أمس الأول في عمليات إنقاذ استهدفت 12 نقطة بالمنطقة الممتدة بين إيطاليا وليبيا على البحر المتوسط.