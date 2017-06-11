وفيات اليوم الأحد 11 يونيو 2017

أنور عبدالحميد فالح عبدالله، «62 عاماً»، شيع، للرجال: الأندلس، ق4، ش20، م41، للنساء: الشامية، ق8، ش89، م21، ت: 94441213 – 97666019.

رفاء حسين الباذر، زوجة يوسف يعقوب عباس بوشهري، «322 عاماً»، شيعت، للرجال: الدسمة، دار الباذر، ق5، شارع سالم الجميعان، للنساء: الدعية، ق3، ش32، م16، ت: 95555073.

فوزية فلاح شوفان المطيري، زوجة عبدالله فهد الحتيتة، «45 عاماً»، شيعت، للرجال: اشبيلية، ق4، ش424، م16، للنساء: صباح الناصر، ق2، شارع أم المؤمنين، م17، ت: 66204006 – 94444850.

خالد عبدالله غانم الفلاح، «56 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الغد في مقبرة صبحان، الصباحية، ق3، ش5، م61/700، ت: 97246465.

بشر شبيب خشيمان الدوسري، «72 عاماً»، شيع، للرجال: الصباحية، ق3، ش14، م1038، للنساء: الأحمدي، ق3، ش الثاني، م201، ت: 97116363 – 65533033.

بثينة ناصر علي الحوطي، زوجة بدر سلمان الرشود، «65 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الغد، للرجال: العديلية، ق1، ش14، م13، للنساء: الروضة، ق1، ش11، م7، ت: 22561380 – 22511887 – 22511886.