مونديال ألعاب القوى.. الكويتي يعقوب اليوحة إلى نصف نهائي 110 أمتار حواجز

تأهل العداء الكويتي يعقوب محمد اليوحة إلى نصف نهائي سباق 110 أمتار حواجز، اليوم الأحد، في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في لندن حتى 13 أغسطس.

ووقع اليوحة في مجموعة سريعة احتل فيها المركز السابع بزمن 13.56 ثانية.

وتأهل أول أربعة عدائين من المجموعات الخمس، إلى أصحاب 4 أوقات، وكان اليوحة من بينهم، بينما حل مواطنه عبد العزيز منديل خامسا في مجموعته بزمن 13.63 ثانية، دون أن يكفي ذلك لتأهله.

ويقام نصف النهائي مساء الاحد والنهائي الاثنين.

وحل اللبناني أحمد حازر ثامنا في مجموعته بزمن 14.51 ثانية.

ومن المرشحين لنيل الذهبية، تأهل الجامايكي عمر ماكليود 13.23 ثانية، والأميركي أريس ميريت 13.16 ثانية، والاسباني أورلاندو اورتيغا 13.37 ثانية.