السعودية تؤكد موقفها الثابت من الأزمة السورية وفق إعلان 'جنيف 1'

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد موقفها الثابت من الأزمة السورية القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

واكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية في تصريح اوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) عدم دقة ما نسبته بعض وسائل الإعلام لوزير الخارجية عادل الجبير حول الازمة السورية.

وشدد المصدر على موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد وصياغة دستور جديد لسوريا والتحضير للانتخابات لوضع مستقبل جديد لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد.