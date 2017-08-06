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الكويت ومصر تجريان تدريبا جويا مشتركا تحت اسم 'اليرموك 3'


6/8/2017  الآن - وكالات  9:24:46 PM
الكويت ومصر تجريان تدريبا جويا مشتركا تحت اسم ...

أعلن الجيش المصري، الأحد، انطلاق تدريب جوي مشترك مع الجيش الكويتي تحت اسم 'اليرموك 3'.
وأوضح في بيان أن التدريب يستمر عدة أيام في مصر، بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والكويتية.
وأشار إلى أن التدريب 'يشتمل على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف الحيوية، والتدريب على أعمال الاستطلاع الجوي للأهداف المعادية، وتنفيذ عدة تشكيلات جويه مختلفة'.
وحسب البيان ذاته، بدأ التدريب بعدد من المحاضرات النظرية والعملية التى تسهم فى صقل المهارات، وتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة، والوصول إلى أنسب أساليب التعاون المشترك بين الجانبين.
واستضافت الكويت فعاليات تدريب 'اليرموك 1' في ديسمبر 2010، و'اليرموك 2' في أبريل 2016، وامتد كل تدريب منهما لنحو أسبوعين.



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