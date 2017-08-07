منع توزيع الشرق الأوسط بالكويت .. إشاعة

أكدت وزارة الاعلام الكويتية ان مايتم تداوله في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام الوزارة بمنع دخول صحيفة (الشرق الاوسط) الى الاسواق الكويتية هو خبر غير صحيح ومناف للحقيقة مبينة انها لم تمنع اي عدد من أعداد الصحيفة.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين ان لديها اجراءات روتينية معتادة للصحف التي ترد من خارج دولة الكويت مضيفة ان صحيفة (الشرق الاوسط) احدى هذه الصحف.

ونقل البيان عن الوكيل المساعد لقطاع الصحافه والنشر والمطبوعات في الوزارة خالد الرشيدي تأكيده ان صحيفة (الشرق الاوسط) 'متداولة في الاسواق ولم يتم منعها'.