نائب وزير الخارجية يبحث مع وفد أمريكي جهود رأب الصدع الخليجي

بحث نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الاثنين مع الجنرال المتقاعد انثوني زيني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في الولايات المتحدة الأمريكية تيم لندركنغ اللذين يقومان بزيارة للبلاد والوفد المرافق لهما الجهود التي يقوم بها البلدان لرأب الصدع في العلاقات الخليجية.

وأكد المسؤولان الأمريكيان خلال اللقاء استمرار دعم بلادهما للمساعي الخيرة التي تقوم بها دولة الكويت ومضاعفة الجهود لإنجاحها إضافة إلى استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت لورانس سيلفرمان.