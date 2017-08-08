أردوغان: ألمانيا فقدت بوصلتها في الآونة الأخيرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مصداقية تركيا في الخارج جيدة جدا، ودعا إلى عدم الاكتراث للشائعات الألمانية.

جاء ذلك في كلمة أمام الجماهير بقضاء 'بشيك دوزو' بولاية طرابزون شمالي تركيا.

وأكد أردوغان أن الألمان سيدركون خطأهم لاحقا ولكن بعد فوات الأوان.

ولفت إلى أن تركيا لم تفعل شيئا تجاه الألمان، وأعرب عن أسفه لفقدان ألمانيا بوصلتها في الآونة الأخيرة.

كما تطرق أردوغان إلى تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، المثيرة للجدل، التي أدلى بها مؤخرا للإعلام الألماني.

وقال أردوغان مخاطبا قليجدار أوغلو: 'ياللأسف، لقد صرحتَ لمجلة ألمانية بأنه لا توجد عدالة وحرية في تركيا، بينما الحكومة تولت تأمين مسيرتك الاحتجاجية بدعوى المناداة بالعدالة، من أنقرة إلى اسطنبول'.

ونوه أردوغان بأن العدالة لا تستند للعواطف والمشاعر، وإنما تتطلب التحلي بالمسؤولية.

وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترًا في الآونة الأخيرة، ازدادت حدّته على خلفية حبس أحد المواطنين الألمان في تركيا رهن المحاكمة، بتهمة دعم منظمة إرهابية مسلحة.

وطالبت الخارجية الألمانية بإطلاق سراح مواطنها، كما ادّعت أن 'الألمان القادمين إلى تركيا ليسوا في مأمن، وشركاتها هناك تعيش حالة من القلق'، وهو ما رفضته أنقرة.