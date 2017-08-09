وفيات الأربعاء 9 أغسطس 2017

محسن ناصر العفاسي المطيري، (80 عاماً)، شيع، للرجال: القيروان، ق1، ش106، م11، للنساء:‍ الرابية، ق3، ش29، م18، ت: 99733438 – 99025866.

منيرة عبدالله بورحمة، أرملة حسن خضر الخضر، (75 عاماً)، شيعت، للرجال: القصور، ق7، ش42، م21، للنساء: العدان، ق6، ش4، م27، ت: 99027788 – 99778941.

علي نجم محمد محسن، (70 عاماً)، شيع، للرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، للنساء: صباح السالم، ق8، ش الأول، ج15، م19، ت: 99066011 – 60660657.

حسن عيسى حسين العوض، (73 عاماً)، شيع، للرجال: المنصورية، حسينية الأوحد، مقابل مسجد الجمعية، ق1، شارع جاسم الوزان، للنساء: الشعب، مجلس أبو ذر الغفاري، ق5، ش56، م2، ت: 98800220 – 99232009.

منيرة محمد علي الرهيف، أرملة عبدالحميد أحمد الأثري، (82 عاماً)، التشييع بعد صلاة عصر غد، للرجال: الرميثية، ق11، شارع معاذ بن جبل، م16، خلف المنزل، للنساء: الرميثية، ق11، شارع معاذ بن جبل م16، ت: 99023395.

أسماء راشد عبدالمحسن الحماد، زوجة سالم عبدالرزاق الحسن، (40 عاماً)، التشييع التاسعة صباح غد، النزهة، ق1، شارع عبدالرحمن الفارس، م1، ت: 22531351.