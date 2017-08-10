وفيات الخميس 10 أغسطس 2017

أحمد عبدالعزيز فهد الحميدي، (102 عام)، شيع، للرجال: الشويخ، ق1، ش11، م9، ديوان الحميدي، مقابل شارع جمال عبدالناصر، للنساء: الشويخ، ق1، ش11، م9، ت: 67733320 – 99449499.

منصور علي مسلم ثاني الوهيدة، (22 عاماً)، شيع، للرجال: الرابية، ق1، ش25، م23، للنساء: الرحاب، ق3، ش8، م6، ت: 98882599.

موضي عبدالمحسن فهد الحماد، أرملة حسين سليمان العبدالله الحداد، (75 عاماً)، شيعت، النزهة، ق1، شارع عبدالرحمن الفارس، م1، ت: 60600654 – 66133340.

سنية يوسف عثمان، أرملة أحمد شهاب العثمان، (78 عاماً)، شيعت، للرجال: العدان، ق7، ش5، م1، للنساء: حطين، ق1، ش108، م21، ت: 99082686.

محمد عيسى محمد بوقمبر، (78 عاماً)، التشييع في التاسعة صباح غد، للرجال: الجابرية، ق6، ش102، م22، للنساء: الشهداء، ق1، ش101، م62، ت: 66777529.

عبدالرحمن محمد حسن المنصوري، (82 عاماً)، التشييع بعد صلاة عصر غد، للرجال: الزهراء، ق4، ش48، م71، للنساء: الرميثية، ق9، ش93، م19، ت: 55559899 – 66484846.