إغلاق محطة مترو بوسط لندن بعد إنذار بوجود حريق

قالت إدارة الإطفاء البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تتحرى تقارير عن تصاعد دخان من محطة أكسفورد سيركس لمترو الأنفاق فى وسط المنطقة التجارية الرئيسية فى لندن.

وقالت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء فى لندن 'استدعينا ونتحرى تقارير عن اندلاع حريق'. وأضاف 'نحن نتحرى الأمر وموجودون فى الموقع'. فيما قالت سلطات النقل فى المدينة، إن المحطة أغلقت أمام الركاب فى حين وصلت خدمات الطوارئ إلى المكان.

وقالت الشرطة، إنها استدعيت إلى المحطة بعد تقارير عن إنذار بوجود حريق.

وأشارت الشرطة، إلى أنها لا تتعامل مع الحريق على أنه مريب، حيث قالت شرطة النقل البريطانية فى تغريدة على موقع 'تويتر' :'ما زلنا نعمل مع فرقة إطفاء لندن فى أوكسفورد سيركس. لا تزال المحطة مغلقة. لا نتعامل مع سبب الحريق فى الوقت الحالى باعتباره مريبا'.

ونشرت فرقة إطفاء لندن صورة على موقع تويتر، أظهرت تصاعد الدخان من أبواب قطار أنفاق مفتوحة.