هدى العازمي فتاة كويتية مفقودة في اليجا

قال كويديجا سوفادا كولدي المتحدثة باسم شرطة سراييفو ان كويتية تبلغ من العمر 37 عاما تدعى هدى العازمي، تم الابلاغ عن اختفاءها يوم الاثنين في ايلجا ولم يتم العثور عليها بعد ، وزاد من صعوبة البحث إرتداءها للنقاب .

ووفقا لما نشرته صحيفة كلسكا البوسنية 'وصلت هدى وأسرتها إلى سراييفو يوم الأحد، ولاحظ الأخوة والأخوات في اليوم التالي أنها غير موجودة. وبعد ساعات من محاولة العثور عليها، أبلغت الشرطة بالحادث'، وحسب الخبر أسرة هدى لا تعتقد أنها هربت، وتبلغ هدى من العمر 36 عاما وطولها 157 ، ووزنها 53 كيلو.

ويمكن لجميع الذين لديهم أي معلومات حولها الاتصال بشقيقها عبدالعزيز العازمي على أرقام الهاتف +96550508010 و 061036913 أو الاتصال بالشرطة.