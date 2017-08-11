المغرب تتقدم رسميًا لاستضافة المونديال 2026 لكرة القدم

تقدمت المملكة المغربية رسميًا، اليوم الجمعة، بطلب احتضان مونديال 2026 لكرة القدم، في آخر الأيام المتاحة لتقديم الترشيح.



وجاء ترشيح المغرب منفردةً، بعدما تراجعت إسبانيا عن مرافقتها في الطلب، كما كان متفقًا عليه من قبل، وذلك في مواجهة ملف الولايات المتحدة الأمريكية المدعومة من المكسيك وكندا.



ويعتبر طلب الترشيح المغربي هو الخامس من نوعه، بعد الفشل في 4 مناسبات سابقة، حيث كانت الأولى بخصوص مونديال 1994، واستضافته أمريكا، والأخيرة في نسخة 2010، التي ذهبت لصالح جنوب إفريقيا.



ونجحت المغرب في تعزيز بنيتها التحتية مؤخرًا بملاعب من الجيل الحديث، حيث صارت تمتلك 8 ملاعب من المستوى العالي، الصالح لاستضافة المباريات الدولية.