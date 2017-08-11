مصر.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم قطارين بالإسكندرية لـ 36 قتيلا و123 جريحا

وقع حادث مروع بين قطارين عند منطقة أبيس شرق محافظة الإسكندرية في مصر ، مما أسفر عن سقوط 36 قتيلا وإصابة أكثر من 100 شخص.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن 36 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 123 آخرون، اليوم الجمعة، جراء تصادم قطارين للركاب بمدينة الإسكندرية الساحلية شمال البلاد.

وعقب الحادث انتقل عدد من قيادات مديرية أمن الإسكندرية والمحافظة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وقد وجه رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل بتوفير كافة الرعاية الصحية لمصابي حادث تصادم قطارين في الإسكندرية.

وعلى الفور أمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم القطار رقم 13 (القاهرة-الإسكندرية) والقطار رقم 571 (بورسعيد - الإسكندرية) بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة الثانية وخمس عشر دقيقة عصر اليوم الجمعة الموافق 11/8/2017 والتي خلفت عشرات الضحايا والمصابين.

كما أمر بسرعة انتقال فريق من النيابة العامة بالإسكندرية لمعاينة موقع الحادث وسؤال المصابين وكلف الأمن الوطني بسرعة إجراء تحرياته عن الواقعة.

كما أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تصادم القطار رقم 13 (القاهرة-الإسكندرية) والقطار رقم 571 (بورسعيد - الإسكندرية) بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة الثانية وخمس عشرة دقيقة عصر اليوم الجمعة الموافق 11/8/2017 والتي خلفت عشرات الضحايا والمصابين.

كما كلفت فريق من السادة رؤساء النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة والنيابة الإدارية بالإسكندرية بالانتقال لمكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة والبدء الفوري في التحقيقات لتحديد أسباب وقوع الحادث والمسؤولين عنه مع عرض نتائج التحقيقات عليها فور انتهائها للتصرف.