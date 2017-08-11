ترامب يرسل مبعوثين لبحث عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل

قال مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب سيرسل صهره جاريد كوشنر والمفاوض جيسون غرينبلات إلى الشرق الأوسط قريباً للاجتماع مع قادة المنطقة ومناقشة 'السبيل إلى محادثات سلام حقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين'.



وأضاف المسؤول أن نائبة مستشار الأمن القومي، دينا باول، ستشارك في الجولة التي ستتضمن اجتماعات مع قادة من السعودية والإمارات والأردن ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.



وتابع قوله: 'بينما ستلعب المحادثات الإقليمية دوراً مهماً إلا أن الرئيس يؤكد مجدداً أن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن التفاوض عليه إلا بشكل مباشر بين الطرفين، وأن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الأطراف لتحقيق هذا الهدف'.