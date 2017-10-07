النائب الدوسري محذراً وزير الصحة: تجاوزاتك ثابتة بالأدلة

استنكر النائب ناصر الدوسري تجاوزات وزارة الصحة المتكررة والمخالفات الادارية الممنهجة، مؤكداً أنه لا يمكن السكوت عنها بعد تعرض كفاءات الوزارة للظلم وتجاوزهم.

وأضاف النائب الدوسري أن قرارات ديوان الخدمة المدنية وأحكام قرارات مجلس الوزراء تقطع بتجاوزات وزير الصحة، مشيراً الى قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٦ / ٢٠٠١ وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ١٥ / ٢٠٠١ بشأن ضوابط نمو الهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية.

وشدد الدوسري على ضرورة احترام موظفي الدولة من الكويتيين والذين يجتهدون في أعمالهم ليفاجؤا بتجاوزهم، في خروج فج على قرارات ديوان الخدمة المدنية المنظمة للعمل الإداري في الدولة، ووجه حديثه لوزير الصحة قائلاً: ( إن لم تحترم موظفي وقيادات وزارتك، فاحترم القرارات الصادرة من الأجهزة التابعة لذات الحكومك التي تعمل بها.

وأشار الدوسري إلى حاجة أجهزة الدولة إلى تنظيم إداري يقيد ويحد من تجاوز المجتهدين من الموظفين والقياديين في الوزارة، مشدداً على ضرورة الاتزام بقوانين الدولة والقرارت المنظمة للعمل الإداري، حتى لا يتعرض أحد للظلم والإقصاء، أو أن يتم استحداث مناصب لا وجود لها فقط لإرضاء أطراف تضغط لفرض نفوذها في الوزارة.

وختم الدوسري تصريحه بضرورة التراجع عن هذه التجاوزات من قبل الوزير، مؤكداً ان استمرار هذه التجاوزات سيكون سبباً لتفعيل الأدوات النيابية للمحاسبة.