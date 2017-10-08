5 سنوات للمحامي هاني حسين في واقعة الطبيب البنغالي

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد المطيري بسجن المحامي هاني حسين 5 سنوات عن تهمة نشر أخبار كاذبة في قضية «الطبيب البنغالي». وقد ترافع عدد من المحامين في القضية وقدموا أسئله لضابط الواقعة.

وكانت وزارة الصحة تقدّمت ببلاغ للنائب العام ضد المحامي، بعد ان أثار واقعة الطبيب البنغالي المزوّر في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد ذكرت الوزارة أنها قامت بالتدقيق في ما ورد من حساب أحد المحامين في «تويتر»، بما يتعلق بوجود طبيب بنغالي مزوّر، إلى أن تبيّن عدم دقة ما ورد من معلومات بهذه الواقعة، وأن تقديم البلاغ يأتي دفاعاً عن سمعة الأطباء والممرضين، وحفظاً لحق الوزارة في ما تردد من مغالطات ومعلومات تفتقر إلى الدقة والموضوعية.